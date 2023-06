Tomazina campeão no vôlei / Norte Pioneiro

Meninas se classificaram à fase final dos JEPs

A quadra do voleibol da Colônia Holandesa, em Arapoti, foi o palco das definições dos finalistas dos Jogos Escolares fase macrorregional. Foram três dias de disputas que definiram carimbaram as vagas para as equipes nas cidades de Apucarana e Maringá (locais que acontecerão as decisões estaduais).

Os dois primeiros se classificam. Na categoria de 12 a 14 anos a disputa final acontecerá em Apucarana de 04 a 12 de agosto. No feminino a Escola Estadual Francisco Inácio de Oliveira, de Tomazina, foi campeão com duas vitórias sobre: Colégio Positivo de Jaguariaíva (2×0) e Colégio Barão do Rio Branco de Assaí (2×0). O outro classificado foi o time de Assaí.

No masculino o Colégio Nossa Senhora das Graças, de Cambará, venceu as três partidas. Vitórias contra Colégio Leão Schulmann de Figueira (2×0), Colégio São Tomaz de Aquino de Wenceslau Braz (2×0) e Colégio Barão do Rio Branco de Assaí (2×0).

Na categoria de 15 a 17 anos os classificados irão para a cidade de Maringá entre os dias 14 e 22 em busca do título nacional. No feminino, o Colégio Carlos Gomes de Tomazina venceu as três partidas. Contra o Colégio Silvio Tavares de Cambará (2×0), Colégio Mega de Jaguariaíva(2×0) e Colégio Conselheiro Carrão de Assaí (2×0). O outro classificado foi o Colégio Silvio Tavares de Cambará

No masculino o título ficou com o Colégio Leão Schulmann de Figueira. Eles venceram o Colégio da Polícia Militar de Cornélio Procópio (2×0), Colégio São Tomaz de Aquino de Wenceslau Braz (2×0), e Colégio Hermínia Lupion de Ribeirão do Pinhal (2×1). O outro classificado foi o Colégio da Polícia Militar de Cornélio Procópio.

Os JEPS são uma realização do Governo do Paraná, através da Secretaria de Estado do Esporte, Secretaria de Estado da Educação, Núcleos Regionais de Educação e Escritórios Regionais do Esporte, com apoio das Prefeituras Municipais e da Federação Paranaense do Desporto Escolar.