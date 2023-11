Tomazina em 1º na Transparência no NORTE PIONEIRO

Avaliação dividida em prefeituras, câmaras municipais e órgãos estaduais

Tomazina alcançou 94,79% no Índice de Transparência da Administração Pública (ITP) de 2023, elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado e divulgado nesta semana.

“Ficamos satisfeitos porque fazemos questão de não ocultar nada, a população tem direito a saber de tudo”, afirmou o prefeito Flávio Zanrosso.

Santo Antônio da Platina chegou ao segundo lugar com 94,37% no ranking.

O órgão avaliou não só as prefeituras como também os portais do Governo do Estado, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Assembleia Legislativa e do próprio TCE-PR – na área estadual – e mais 768 portais municipais: 386 prefeituras e 382 câmaras de vereadores.

A aferição foi realizada dentro do segundo ciclo do Programa Nacional de Transparência Pública da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), com a participação de todos os TCs estaduais, além do Tribunal de Contas da União (TCU). O ranking foi dividido em prefeituras, câmaras municipais e órgãos estaduais.

Na primeira etapa, coube aos gestores adequarem os portais de transparência e preencherem um questionário eletrônico até o final de agosto. A segunda etapa dos trabalhos do ITP 2023 foi a validação, pelo TCE-PR, das informações preenchidas pelos entes públicos. Ou seja: a verificação das evidências indicadas em cada item do questionário eletrônico, sob coordenação do auditor de controle externo Fábio André Rosenfeld, servidor da Coordenadoria de Atendimento ao Jurisdicionado e de Controle Social (CACS).

Para tanto, foi criado um mutirão de servidores do TCE-PR. Além disso, o auxílio do controle social, com a participação de 20 voluntários do Observatório Social do Brasil, do Observatório de Gestão Pública de Londrina e do Observatório Social de Maringá, foi fundamental para alcançar os objetivos do atual ciclo de avaliação da transparência pública. O TCE-PR realiza a aferição do ITP desde 2019.