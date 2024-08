Tomazina: Enfermeira Lucinha indicada em convenção para ser a pré-candidata a vice

Disputará pelo partido MDB

A enfermeira Lucilei de Fátima Lopes, “Lucinha”, foi indicada pré candidata a vice-prefeita ao lado do pré candidato a prefeito Cezar Bueno Melo, “Cezão”, ambos do MDB, em convecção realizada no início desta semana.

Ela já milita na política tomasinense há pelo menos 15 anos e disputou uma vaga na câmara de vereadores, com uma expressiva votação. Cezão e Lucinha vão para a disputa dos votos dos tomasinenses, alicerçados por 10 candidatos a vereadores do MDB e 10 dos Republicanos e apoio do prefeito Flávio Xavier Zanrosso, que encerra seu segundo mandato em 31 dezembro deste ano.

Lucinha atua no setor público há 17 anos no município, e goza de grande simpatia perante os pacientes e comunidade, pela sua sempre alegria no atendimento e comprometimento em cuidar da saúde da comunidade.

Sobre esse novo desafio, a pré-candidata afirma estar preparada para levar para a comunidade um modelo de trabalho administrativo que provou que dá certo, “nossa campanha será focada em mostrar à população tomasinense, o nosso comprometimento em dar prosseguimento a um modelo de administração feita pelo prefeito Flávio, que provou em 8 anos que deu muito certo. O que já é bom vai continuar e vamos, com o Cezão, buscar parcerias para melhorar ainda mais a qualidade de vida da nossa comunidade, “ aponta (Agência Criativa).