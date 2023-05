Tomazina inaugura aguardado Parque das Corredeiras dia 2

Investidos mais de um milhão de reais na obra

O Parque das Corredeiras localizado no centro de Tomazina, muito conhecido pelos festivais de canoagem e considerado o litoral do Norte Pioneiro, está passando por uma transformação. Com recursos do Ministério do Esporte e contrapartida da prefeitura foram investidos mais de um milhão de reais. O prefeito Flávio Zanroso organiza a inauguração para o dia dois de junho (na próxima sexta-feira).

No local, construída uma pista de canoagem que atende duas modalidades olímpicas a canoagem slalom e a canoagem slalom cross, uma sede para ATOCA (Associação Tomazinense de Canoagem), com escritório, hangar para guarda de equipamentos e vestiários, uma nova lanchonete mais moderna, novas quadras para esportes de areia, campo de grama sintética, quadra de basquete 3 x 3.

Também um grande lago medindo 115 x 35 metros onde serão realizadas diversas atividades aquáticas, um amplo estacionamento e uma trilha que liga o Parque ao Salto Santa Maria (Cachoeira muito visitada da cidade).

A abertura será a partir das dez horas da manhã e as comemorações se estendem até domingo dia 04 com o Circuito Paranaense de Vôlei de Praia com mais de 150 duplas. O evento é organizado pela Federação Paranaense de Voleibol, com a Copa Nicolly Henrique de Godoi de Canoagem Slalom, nome ao qual será batizada a nova pista de canoagem.

“Tomazina está dando mais um paço largo no turismo e no esporte, esse Parque sem duvidas será o destino não só do povo do norte pioneiro mas também das grandes capitais, estamos montando aqui estruturas para atender diversas modalidades esportivas, e queremos com isso atrair atletas e turistas de todo o Brasil, e muitos projetos nesse segmento já estão sendo trabalhados para Tomazina, esse setor é um sonho do Prefeito Flavio Zanrrosso, e nós estamos caminhando juntos para realizar”, diz Wesley Marques Secretario de Turismo, Esportes, Cultura e Meio Ambiente.

Segundo disse Pantera, responsável pela canoagem no município: “Sem duvidas essa obra será um marco na gestão do Prefeito Flavio, uma obra que irá nos possibilitar realizar grandes eventos de porte no município, não só de canoagem, mais de diversas outras modalidades e assim atraindo cada vez mais pessoas pra conhecer Tomazina e conseqüentemente movimentar a economia local, é o Turismo e o Esporte caminhando junto pra gerar emprego e renda ao município.”

A nova lanchonete promete um novo conceito em charme e gastronomia na cidade, com um deck com uma visão ampla do parque, promete muita diversão, boa comida e um pôr do sol sensacional.

“Para nós é um prazer poder estar a frente desse empreendimento, eu que praticamente nasci aqui em Tomazina, me criei remando no Rio das Cinzas, e agora poder contribuir trazendo um novo conceito de bar, que irá chamar Riverside Bar”, afirma Guilherme Rodrigues, proprietário.