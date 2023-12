Tomazina participa da 1ª edição da Mostra de SAÚDE EM BRASÍLIA

Apresentação de experiência de combate a dengue

A equipe da Saúde do município de Tomazina foi selecionada para apresentar experiência na 1ª Mostra Saúde que aconteceu nesta semana, em Brasília.

O Projeto “Integra APS no Combate à Dengue”, criado pelo Setor de Epidemiologia e implantado no Programa da Atenção Primária do município, foi apresentado pela coordenadora de Endemias Marcela Margonar, com a colaboração da Agente de Endemias Dulcinéia Emiliano dos Santos Carvalho. Tomazina foi um dos 7 municípios do Paraná, entre 200 do Brasil, selecionados para participar da 1ª Mostra Saúde com Agente do Ministério da Saúde.

O objetivo da Mostra foi dar visibilidade às práticas de fortalecimento da integração da Atenção Básica e Vigilância em Saúde, promovidas pelas ações realizadas pelos ACE e ACS, estudantes do Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde e Curso Técnico em Vigilância em Saúde com Ênfase no Combate às Endemias (Cursos Técnicos), fomentando a troca de experiências bem sucedidas nos diversos territórios, entre eles está o Projeto desenvolvido em Tomazina.

Puderam participar e inscrever projetos na Mostra os alunos diplomados no Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde e no Curso Técnico em Vigilância em Saúde com Ênfase no Combate às Endemias, ofertados no âmbito do Programa Saúde com Agente.

O prefeito Flavio Xavier Zanrosso destacou: “A eficiência dos profissionais de todas as Secretarias e Departamentos, na elaboração de projetos visam sempre o bem estar da comunidade. Neste caso ficou evidenciado o profissionalismo do Setor de Epidemiologia, que muito bem representou o município de Tomazina em Brasília” (Agência Criativa).