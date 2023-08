Tomazina participa de Caiaque Polo em SP

Evento contou com a presença de mais de 100 atletas

Nos dias 05 e 06 de agosto de 2023, aconteceu na Raia Olímpica da USP /CEPEUSP – Universidade de São Paulo, a 2a Etapa do Campeonato Brasileiro de Caiaque Polo e, pela primeira vez no Brasil, o Comitê organizador conseguiu realizar um evento em duas quadras simultâneas, como acontece em competições de alto nível fora do Brasil.

Isso demonstra o crescimento e evolução do esporte no Brasil, onde campeonatos com apenas uma quadra já não são possíveis em apenas 2 dias para a modalidade se não tiver mais de uma quadra. O evento contou mais de 100 atletas e um total de 36 jogos de 20 minutos cada em dois dias.

No total, contando os pontos da 1a Etapa e a 2a Etapa do Brasileiro de Caiaque Polo, os Campeões Nacionais foram: Série Ouro Masculina – Grilos, da cidade de Londrina/PR; e Série Prata Masculina houve empate técnico entre Londrina e Arcanjos; Série Bronze Masculina – Arcanjos, da cidade de São Miguel Arcanjos; e na Série Feminina – Londrina, equipe da cidade de Londrina/PR.

“Agradecemos muito o apoio da Raia Olímpica da USP, e da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) e ao vereador Manoel del Rio do PT (que colaborou com verba para a realização do evento em São Paulo). Além disso, não podemos deixar de agradecer às escolas que estão fazendo um trabalho de base em Londrina, São Miguel Arcanjos, Tomazina e Guararema.

Durante o evento, foram analisados os melhores atletas e, no próximo dia 15 de agosto, os técnicos das seleções masculina e feminina anunciarão a Seleção Brasileira 2023 que irá disputar o Pan Americano de Caiaque Polo, que acontece entre os dias 01 e 05 de dezembro, na cidade de Tomazina, PR.

“Nosso foco agora será fazer com que esess atletas possam performar da melhor forma possível e vamos apoiar a cidade de Tomazina no que foi preciso a realização de um Pan Americano inesquecível”, declarou Fernando Carazzato, supervisor do Comitê Diretivo de Caiaque Polo da Confederação Brasileira da Canoagem.

Resultados da 2a Etapa do Brasileiro de Caiaque Polo

Série Ouro – Masculina

1o lugar Grilos – equipe da cidade de Londrina

2o lugar Nômades – equipe da cidade de São Paulo

3o lugar São Polo – equipe da cidade de São Paulo

Série Prata

1o lugar – ATOCA – equipe da cidade de Tomazina

2o lugar – Londrina – equipe da cidade de Londrina

3o lugar – Arcanjos – equipe da cidade de São Miguel Arcanjos

Série Bronze

1o lugar Tomarema – equipe com atletas de Tomazina e Guararema/SP

2o lugar Arcanjos – equipe da cidade de São Miguel Arcanjos/SP

3o lugar Londrina – equipe da cidade de Londrina/PR

Série – Feminina

1o lugar- Londrina – equipe da cidade de Londrina/PR

2o lugar São Polo Fenix – equipe da cidade de São Paulo/SP

3o lugar Arcanjos – equipe da cidade de São Miguel Arcanjos/SP

Como iniciar no Caiaque Polo?

O jogo acontece numa quadra de 35m x 23m com 2 tempos de 10 minutos cada. O caiaque polo combina regras do basquete e do futebol com as habilidades de manobra de um canoísta. Cada equipe tem cinco jogadores em campo (e até três reservas), sem posição fixa, que competem para marcar gol. Este fica suspenso dois metros acima do nível da água e a bola (parecida com a do polo aquático) pode ser arremessada com a mão, o “chute”, que é com as mãos. O jogo é rápido (5 segundos para a posse da bola) e o remo é usado pelo goleiro para defesa da bola e como uma extensão do braço. São exigidos equipamentos de proteção e o jogo exige potência e força dos jogadores. É uma forma segura de iniciar na canoagem já que os atletas aprendem técnicas de domínio de caiaque antes de irem para corredeiras de rios.

Para quem deseja participar da modalidade, atualmente existem escolas e clubes que oferecem iniciação no Caiaque Polo nas cidades de São Paulo, São Miguel Arcanjo, Brotas e Guararema no Estado de São Paulo; e Londrina, Tomazina e Siqueira Campos, além de Foz do Iguaçú no Paraná. Mais informações pelo e-mail caiaquepolo@canoagem.org.br