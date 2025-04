Tomazina: Prefeito CEZÃO anunciou recursos de 410 mil

Para projeto da criança e adolescente

O Prefeito de Tomazina Cezar Bueno de Melo, junto com o Secretário de Estado do Desenvolvimento Social e Família do Paraná, (SEDEF) Rogério Carboni (fotos), anunciaram a liberação de recurso no valor de R$ 410.000,00, que serão investidos no Programa de Incentivo à Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes do município.

O chefe do executivo destacou a importância do recurso para as crianças, “essa iniciativa visa fortalecer políticas públicas em prol do bem-estar e desenvolvimento saudável dessa faixa etária, garantindo seus direitos fundamentais. O investimento demonstra o compromisso da administração municipal com a proteção e promoção da infância e adolescência do município de Tomazina. Recurso foi muito bem vindo”, ressaltou Cezão.

O SEFEF é um programa da política voltada à garantia dos direitos de crianças e adolescentes, aos municípios que atuam com este público. Os recursos são destinados para instituições que atendem crianças e adolescentes.

O Secretário Rogério, afirmou a importância deste programa que atende especificamente o público infanta juvenil e crianças. “São iniciativas estratégicas que garantem aprimoramento de ações de atendimento e de cuidados com crianças e adolescentes. Podemos afirmar que 2024 foi um ano marcante para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes do Paraná e, neste ano vamos intensificar ainda mais esse atendimento. As iniciativas implantadas em 2024 estão repercutindo agora e vão ecoar nos anos seguintes. Pavimentamos um caminho sólido para futuras ações”, afirma o secretário. (Agência Criativa/David Batista).