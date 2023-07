Tomazina resgatou o Festival de Canoagem

A 35° edição será promovida em outubro

A Prefeitura de Tomazina em parceria com o Governo do Estado através da Paraná Esportes e a ATOCA – Associação Tomazinense de Canoagem irão realizar dentro dos Jogos de Aventura e Natureza (projeto do governo do Paraná para fomentar o esporte e o turismo), o 35° Festival de Canoagem de Tomazina.

O evento, que já foi uma das maiores festas da região chegando a atrair mais de 20 mil pessoas em suas edições anteriores, está de volta.

Há tempos não acontecia, pois o Parque das Corredeiras estava em obras. Agora que foi inaugurado com uma nova estrutura há condições de realizar eventos de grande porte e receber melhor as milhares de pessoas que frequentam o local, que leva o nome de Parque Nicolly Henrique de Godoi/Parque das Corredeiras. O prefeito Flávio Zan é um entusiasta do esporte.

O Festival acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de outubro e receberá o Campeonato paranaense de Caiaque Polo, e modalidades olímpicas Canoagem Slalom e Kayak Cross, bem como competição de vôo livre e beach tênis.

Graças ao apoio do Governo do Estado através da Paraná Esportes em parceria com a prefeitura municipal de Tomazina, é possível a realização das atividades com duas modalidades olímpicas, mais o caiaque pólo, que é muito atraente para o público, o beach tênis que é famoso em todo o mundo e ainda o vôo livre para enfeitar o céu de Tomazina.

Parabenização a todos os envolvidos que estão de parabéns por resgatar um evento tão importante para a região do norte pioneiro, em grande estilo com grandes eventos, e espera toda a região para prestigiar, comentou o Pantera Treinador de canoagem de Tomazina e Diretor da Federação Paranaense de Canoagem.

Além das festividades no Parque Nicolly Henrique de Godoi – Parque das Corredeiras, o festival traz de volta um dos maiores bailes da Região, o tradicional Baile da Canoagem, que será realizado no dia 21 de outubro com a Banda Brasil 2000 e a DJ Dany Freitas.

Para o Wesley Marque, secretário de Turismo, Esporte, Cultura e meio Ambiente, “sem dúvidas esse evento será a retomada de grandes eventos aqui em Tomazina, estamos trabalhando para que Tomazina seja referência em Esporte e Turismo na região, e que cada vez mais de uma forma organizada possamos receber os turistas de várias regiões do país para desfrutar da hospitalidade e das belezas naturais que tomazina oferece”.