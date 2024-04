Tomazina sedia etapa do PARANAENSE de Parapente neste mês

Dias 27 e 28 (sábado e domingo) no Morro do Cruzeiro

“O esporte estimula práticas saudáveis, amplia interação social, é lazer sadio e gera empregos. Nossa administração está contente em dar suporte à todos os eventos esportivos”. A frase, manifestada na manhã desta quinta-feira. dia 18, é do chefe do executivo de Tomazina, Flávio Zanrosso.

O município abrigará a 1ª etapa do Campeonato Paranaense de Parapente.

O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Voo Livre, com o apoio da prefeitura e será entre os dias 27 e 28 deste mês das nove às 17 horas, no Morro do Cruzeiro.

Programação:



Sábado

9 horas – Encontro dos Pilotos no QG (Local a definir, sugestão praça da cidade)

9:30 – Subida dos Onibus para a rampa

10:30 – Definição da prova do dia e Briefing para os pilotos

11:30 às 12:30 – Decolagens

Domingo

9:00 Encontro dos Pilotos no QG (Local a definir, sugestão praça da cidade)

9:30 – Subida dos Onibus para a rampa

10:30 – Definição da prova do dia e Briefing para os pilotos

11:30 às 12:30 – Decolagens.