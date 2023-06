Tomba caminhão com óleo vegetal em SAP

No trecho entre Barra do Jacaré na PR-092

Tombamento no KM 349 da PR-092 às 16 horas nesta sexta-feira, dia dois, em Santo Antônio da Platina.

Um caminhão Iveco (placas de Santa Rita do Araguaia/GO) carregado com óleo vegetal no sentido de Barra do Jacaré ao entroncamento da BR-153 na margem esquerda da rodovia, base seu sentido de trafego, tombou em direção decrescente.

Realizado teste de etilômetro resultou negativo.

O tempo estava bom.

O motorista de 53 anos foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora da Saúde.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Ibaiti atendeu a ocorrência.