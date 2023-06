Tomba um caminhão em Barra do Jacaré

No trecho entre Santo Antônio da Platina

Às 18h15m desta segunda-feira, dia 12, aconteceu tombamento no KM 354 da PR-092, em Barra do Jacaré no trecho entre Santo Antônio da Platina.

O condutor do caminhão Mercedes–Benz MB/1620 (placas de Tupã/SP) numa curva acentuada e em declive, acabou perdendo o controle da direção, tombando à margem direita da rodovia.

Veículo removido do local através de guincho, sendo o trânsito sinalizado.

Motorista de 50 anos não sofreu ferimentos, submeteu-se ao teste de etilômetro com resultado 0,0 mg/l.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Ibaiti atendeu a ocorrência.