Tomba em W. Braz e derruba carga (vídeo)

PRE de Siqueira Campos atendeu

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu acidente sem vítimas na PR-092, em Wenceslau Braz.

Nesta quarta-feira, 11, um articulado, dirigido por homem (36 anos), trafegava pela Rodovia, no sentido de Siqueira Campos até Wenceslau Braz. No Km 268, o motorista perdeu o controle do veículo e tombou. Parte da carga de MDF se espalhou na pista, em sua base de sentido de tráfego.

O condutor não teve ferimentos.

A JJ Pronta Resposta e JJ Sinistros estiveram presentes.