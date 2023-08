Tombamentos nas rodovias do Norte Pioneiro (assistam)

Confira as fotos e os vídeos das ocorrências

Na tarde desta segunda-feira, 28, ocorreu acidente na PR-092, trecho entre Siqueira Campos e Wenceslau Braz.

Outro sinistro foi no KM 145 da BR-153 em Ventania perto do restaurante Favo de Mel, no trecho entre Ibaiti. Bitrem acabou se perdendo na curva e tombou na sequência. Carga de soja. Parte da rodovia ficou interditada.

Atenderam as ocorrências PRE e PRF e as equipes JJ Pronta Resposta, JJ Resgate e Guinchos Powers.

Outro sinistro foi próximo ao Km 268. A carga era de madeirite.

Ao longo das últimas semanas, aconteceram diversos acidentes(tombamentos) nas rodovias. Um caminhão Truck com chapas de aço, outro de adubo, entre outros.