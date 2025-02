Trabalhador morre após desabamento

Tristeza em Carlópolis

Faleceu na manhã desta terça-feira, dia 11, Adelino Gomes da Silva (fotos), aos 69 anos.

Ocorreu um acidente fatal de trabalho em Carlópolis, envolvendo o trabalhador e outro profissional, enquanto realizavam serviços em um andaime. Ambos prestavam o serviço quando uma parte de parede desabou e atingiu Adelino, provocando sérios ferimentos.

Ele foi rapidamente socorrido por uma equipe do Resgate Municipal (ambulância) e levado ao Hospital São José, que fica nas proximidades do local da fatalidade Apesar dos esforços e a chegada de uma aeronave do SAMU, que pousou no heliporto do hospital para realizar a transferência, porém não resistiu aos ferimentos e perdeu a vida antes de ser transferido para outra unidade de saúde.

O outro operário sofreu escoriações leves e foi atendido, recebendo alta após observação.

O velório de Adelino é nesta quarta-feira, dia 12, no Velório Municipal de Carlópolis, pela Funerária Cristo Rei.

O enterro será às 15 horas no Cemitério Municipal da Cidade.