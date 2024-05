Joaquim Távora: Trabalhador rural morre atropelado

Benedito Alves residia num sítio perto do local do acidente



Benedito Alves (foto), de 57 anos, perdeu a vida às 18h30m desta segunda-feira, dia seis, no KM 34 da PR-218 após ser atropelado por uma motocicleta , em Joaquim Távora. O homem caminhava sozinho pela rodovia.

O condutor (24 anos) da Yamaha YS 159 Fazer, de 24 anos, não tem carteira de habilitação e teve ferimentos leves. Ele foi atendido no Hospital Comunitário Dr Lincoln Graça, sem risco de morte, e liberado.

Benedito era viúvo, deixou três netos e três filhos, um dos quais, Victor, o qual deu detalhes ao Npdiario. Trabalhador rural, A vítima morava num sítio tavorense.

O corpo ficará no Velório São Lucas e será sepultado nesta quarta-feira, dia oito. no Cemitério de Abatiá, onde residia a maior parte da família.

Um irmão do jovem entrou em contato com o Npdiario na manhã desta terça-feira e garantiu que houve. sim, a batida com a moto, mas teria sido um carro que veio na sequência e passou por cima da vítima, que provocou assim o óbito no local. O motorista desse veículo teria fugido.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.

Pista simples e reta e tempo bom. Acidente fatal ocorreu no trecho entre Carlópolis.