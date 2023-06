Tradição e sucesso na “Festa do Padroeiro”

Celebrações de missas, show de prêmios, entrega de bolos e muito mais

A tradicional festa do Padroeiro Santo Antônio da Paróquia central Santo Antônio de Pádua foi um misto de diversão, amizade, doação com barracas vendendo saborosas guloseimas doces e salgadas na quadra anexa à Igreja Matriz, em Santo Antônio da Platina.

Iniciou na sexta-feira e se entendeu até esta terça-feira, dia 13, com a entrega da venda dos pedaços do Bolo de Santo Antônio e, depois, das 12 às 14 horas, o almoço, que reuniu muitas pessoas como aconteceu nos demais dias festivos.

Na noite de segunda-feira, 12, ótimo público se fez presente também na quadra tanto para adquirir os produtos como acompanhar e marcar as cartelas do show de prêmios da festa que teve um valor total de R$ 12 mil entregues distribuídos em R$ 2 mil, R$ 2 mil, R$ 3 mil e 5 mil reais.

O sorteio foi comandado pelo vigário paroquial Padre Marcos Paulo que é Reitor do Santuário Nossa Senhora das Graças, tendo apoio do secretário municipal de Agricultura, Luiz Carlos da Silva.

O ambiente da festa foi bem decorado e recebeu elogios assim como também os números musicais.

Na tarde desta terça-feira, 18h, teria uma procissão com a Imagem de Santo Antônio saindo defronte ao Cemitério central São João Batista até a Igreja Matriz em frente da Praça Frei Cristóvão, mas a programação foi cancelada devido às chuvas e a festa encerrou com a Missa.

Durante os dias que antecederam a data do Padroeiro, ocorreu na Matriz central Celebrações de Missas e Triduo do Santo (Texto: Fábio Galhardi/Especial para o Npdiario).