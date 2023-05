Traficante cai e sofre traumatismo craniano em Ribeirão do Pinhal

Outro marginal foi preso e levado para cadeia de Bandeirantes

Dois rapazes de 19 e 20 anos foram presos na manhã desta segunda-feira (8) em Ribeirão do Pinhal. A ação conjunta entre as polícias Militar e Civil ocorreu no bairro Jardim Esplanada.

O mais novo tinha contra si um mandado de prisão preventiva tendo em vista ação da Polícia Civil ocorrida no último dia 24, que resultou na apreensão de um quilo de cocaína. Ele havia escapado dos policiais, na ocasião, sendo decretada sua prisão preventiva. Era até então considerado foragido.

Durante a abordagem, tentou fugir, subindo num telhado e sofreu queda e traumatismo craniano. Já com o outro indivíduo, de 20 anos, os policiais apreenderam porções de crack e microtubos de eppendorf , usados para acondicionar cocaína.

O homem de 20 anos foi encaminhado para Cadeia Pública de Bandeirantes.

O outro permanece internado sob escolta policial.

O traumatismo Cranioencefálico (TCE) é causado por força física externa muito forte, como batidas, quedas, violência, disparos por armas de fogo e também movimentos bruscos que chacoalham o cérebro dentro do crânio.

Casos moderados a graves podem deixar sequelas: Problemas cognitivos, como irritabilidade, lentidão, mudanças de comportamento, perda de memória e déficit de atenção; Distúrbios de movimento, como paralisia e perda de equilíbrio, além de convulsões.