Traficante de Japira é morto no Mato Grosso

Perdeu a vida em confronto com a Polícia Militar

Exclusivo: Em Paranhos, município de 14.500 habitantes do Mato Grosso do Sul, ocorreu confronto entre criminosos e policiais. Wallison Augusto Rodrigues (fotos) no domingo (14), mas só agora o fato veio a público descobrindo-se que ele era de Japira.

Conhecido como “Ratinho”, 27 anos, havia saído da cadeia em fevereiro, tendo diversas passagens e preso quatro vezes.

Envolveu o Batalhão de Choque, da Operação Fronteiras e Divisas Integradas e começou com um Renault/Logan e Ford/Fiesta fugindo em extrema velocidade

Dada ordem de abordagem, somente o Logan obedeceu. O veículo estava cheio de maconha. O traficante de 19 anos se entregou.

Motorista do Logan, o japirense tentou escapar, abandonou o carro às margens da rodovia e atirou contra as autoridades com uma arma de fogo calibre 38. As autoridades revidaram acertando o elemento, que morreu no local.

Mais tarde, encontraram maconha também no Fiesta. Além do revólver, apreendida meia tonelada da droga, que seria transportava para o estado do Paraná.