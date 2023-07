Trânsito terá Zona Azul em Siqueira Campos em breve

Saiba como a municipalização trará uma nova era de organização

Confira abaixo o recado da Prefeitura:

Você pode ter se questionado sobre a ausência de estacionamento rotativo e a falta de fiscalização de trânsito feito pela Prefeitura. Isso ocorria porque, até então, a responsabilidade por essas questões pertencia ao Detran do Paraná. No entanto, com a municipalização, todas essas questões serão tratadas pelo Departamento de Trânsito de Siqueira Campos.

A Prefeitura de Siqueira Campos está comprometida em proporcionar uma cidade melhor para todos, e a municipalização do trânsito é mais um passo importante nesse caminho. Acreditamos que, juntos, podemos construir um futuro promissor para nossa comunidade.

Esse processo é de extrema importância, pois vai além do que foi mencionado. Agora, teremos controle total sobre o planejamento viário, fiscalização, ações educativas e sinalização. Isso nos permitirá promover um trânsito mais seguro e eficiente em nossa cidade.

Uma das mudanças mais significativas é que a arrecadação total com multas será integralmente aplicada na melhoria do trânsito em Siqueira Campos. Isso inclui investimentos em sinalização, engenharia de tráfego, fiscalização e melhorias nas ruas. Com essa abordagem, buscamos garantir uma cidade cada vez mais segura e confortável para todos os que vivem e visitam Siqueira Campos.

Estamos nos aproximando da reta final desse processo de municipalização. Se tudo ocorrer como planejado, ainda neste segundo semestre de 2023, veremos a implementação das principais mudanças.

Contamos com você, motorista, para fazer parte dessa transformação! Juntos, podemos construir um trânsito mais eficiente e seguro, onde todos possam se locomover com tranquilidade. Fique atento às informações atualizadas e participe ativamente das ações educativas que serão promovidas. Sua colaboração é fundamental para o sucesso dessa empreitada.