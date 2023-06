Tempo chuvoso e escuro colaborou para sinistros

Jacarezinho registrou três acidentes na zona urbana nesta quinta-feira, dia 15, por conta de pretensa desatenção, chuva e neblina.

Batidas e tombamentos na rua Do Rosário (próximo do antigo IAP, atual ITR, Instituto de Água e Terra, na rua Fernando Eugênio) e dois na avenida Getúlio Vargas envolvendo veículos como um furgão do comércio de frios e laticínios e Cross Fox.

Ninguém se feriu gravemente, mas houve danos materiais de média monta.