Três atrações radicais da Pro Tork NO FDS

Equipes de manobras da maior fabricante de motopeças da América Latina entram em ação no Mato Grosso e RS



Neste fim de semana será possível sentir os motores da Pro Tork Road Show. As equipes se dividem para agitar três eventos, em dois estados diferentes. O Cigano Globo da Morte estará nesta sexta-feira e sábado, no Moto Encontro Cavaleiros

Negros, em Primavera do Leste (MT). Já a Só Zerinho entra em ação no fim de semana, no VP Series de Arrancada, em Nova Santa Rita (RS). E o Cachorrão promete radicalizar o Pedal de Santa Cecília do Sul (RS), no domingo.

Sobre as equipes Pro Tork

O Cigano Globo da Morte traz o show tradicional dos circos. Com 23 anos de estrada, conta com pilotos treinados para manobras na esfera metálica. Eles já se apresentaram na Europa e Oriente Médio, além disso é a equipe mais premiada da modalidade na América d|o Sul.

A Só Zerinho Moto Show tem mais de 20 anos de história, sendo composta por 12 atletas profissionais e um narrador. Para a realização das acrobacias, eles utilizam motocicletas, quadriciclo, kart, carros e caminhão.|

E o Cachorrão Moto Show, do atleta Wesley Rodrigues, consiste na demonstração de diversas manobras com bicicletas, motocicletas de 135 a 750 cilindradas e karts. Algumas são repletas de efeitos especiais e ainda contam com a interação da plateia.