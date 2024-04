TRÊS caminhões colidem na BR-153 (assista os vídeos)

E três pessoas foram hospitalizadas

Uma colisão em torno de 23 horas desta segunda-feira, dia oito, envolveu três caminhões no KM 31 da BR-153 em Santo Antônio da Platina perto da ponte sobre o ribeirão Ubá, no trecho entre Jacarezinho.

Uma vítima chegou a ficar enclausurada.

De acordo com a EPR Litoral Pioneiro, três foram encaminhados à Santa Casa de Jacarezinho com ferimentos leves e moderados. Não há nenhum paciente com risco de morte.

O Corpo de Bombeiros Platinenses atendeu a ocorrência, assim como a Unidade Operacional local da Polícia Rodoviária Federal (PRF).