‘Très Jolie’ inaugura 2ª loja em Ibaiti (assista)

Empresa iniciou atividades por Santo Antônio da Platina

A loja de roupas femininas Très Jolie inaugurou sua segunda unidade na cidade de Ibaiti, neste sábado, dia sete. A nova unidade está localizada na rua Teófilo Marques da Silveira, 305, no centro da cidade.

Moderna, ampla e adaptada para atender bem todos os clientes de Ibaiti e região.

A inauguração contou com a presença de clientes, amigos e familiares da proprietária, a empresária Juliana Aparecida de Toledo Murakami, e seu esposo o também empresário e engenheiro florestal Henrique Glovacki.

Uma loja especializada em roupas femininas oferecendo uma variedade de modelos, desde peças casuais até roupas para ocasiões especiais bem como uma variedade de acessórios para complementar o look.

A nova loja de Ibaiti é a segunda unidade da Très Jolie, que tem sua sede em Santo Antônio da Platina, no Paraná. A primeira loja foi inaugurada em outubro de 2019 e se tornou um sucesso na cidade e nas redes sociais, principalmente no Instagram @modastresjolie.

Très Jolie é expressão francesa que significa muito bonita.

“Estamos muito felizes com o sucesso da nossa primeira loja”, disse Juliana. “Isso nos motivou a expandir nossos negócios para Ibaiti, uma cidade que assim como Santo Antônio nos acolheu de braços abertos”.

“Assim como na inauguração da Primeira loja de Santo Antônio tivemos as Bênçãos de Deus através do Padre Rosenei Marcelino, que atualmente é Pároco da Paroquia Santo Antônio de Lisboa, na cidade de Japira. Se chegamos até aqui, foi Deus quem permitiu e agradecemos ao Padre Marcelino por aceitar o convite e abençoar nosso local de trabalho e nossos colaboradores”, assinalou.

A Família “Très Jolie” é comprometida com a qualidade e bom atendimento ao cliente. “Queremos que nossas clientes se sintam lindas e confiantes”, disse Juliana. “Por isso, oferecemos uma variedade de roupas, acessórios que estão sempre na moda; também atendemos no segmento de Plus Size”, adicionou.

Além da venda de confecções, a equipe de atendentes é sempre capacitada por consultores a oferecer às clientes todos os conceitos da moda, cores e combinações que mais se ajustam a cada cliente. Pois o atendimento personalizado é fundamental para que nossas clientes se sintam especiais”, detalhou Juliana.

A nova loja de Ibaiti funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h30m sendo que no primeiro e segundo sábados a loja segue o horário especial de 9h às 17 horas.

Sobre a Très Jolie

A Très Jolie é uma loja de roupas femininas fundada em 2019, na cidade de Santo Antônio da Platina, no Paraná. Esta localizada na área Central, na Rua Rio Branco 500, próximo a Farmácia Beladona.

Nome da loja

A escolha do nome é uma referência ao conceito da loja, que é deixar as mulheres cada dia mais bonitas e confiantes na escolha do look.

Crescimento

A Très Jolie é uma empresa em crescimento, que está sempre buscando novas oportunidades de expansão. A inauguração da loja em Ibaiti é um passo importante para a empresa, que já idealiza novas lojas na região.

Contato: 43 99131-6497.

Fotos: Luiz Fernando