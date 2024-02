Três são presos pela Civil de Jacarezinho

Todos ao longo desta segunda-feira



Ação da Polícia Civil de Jacarezinho resultou na prisão de três pessoas nesta segunda-feira (19). Agentes de polícia judiciária foram a campo com objetivo de dar cumprimento a mandados de prisão em aberto.

Pela manhã, localizaram um homem de 28 anos no Jardim Europa, contra o qual havia uma ordem de prisão em razão de inadimplemento de débito alimentar da filha menor de idade e com deficiência no valor de quatorze mil e oitocentos reais.

Pela tarde, os agentes prenderam mais dois homens pela prática de violência contra a mulher.

Um deles (41 anos) foi detido no Parque Bela Vista, pois havia ordem de prisão preventiva. O outro (24 anos), morador no bairro Aeroporto foi aprisionado em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência estabelecida pela Lei Maria da Penha.

Todos foram recolhidos na Cadeia Pública de Jacarezinho (Deppen).

Veja também: https://npdiario.com.br/capa/policia-civil-de-jacarezinho-prende-homem/