Três veículos colidem hoje em S. Antônio da Platina (ASSISTAM)

Apenas um motorista se machucou na pista molhada pela chuva

Três caminhões bateram em torno de 6h25m desta terça-feira, dia 31, no KM 34 da BR-153 próximo da curva do ribeirão Ubá, em Santo Antônio da Platina, no trecho entre Jacarezinho.

Um caminhão de Caxias (RS), carregado de mercadorias de papelaria e cujo destino era Itajuí(SP) tentava ultrapassar um carro quando outro caminhão (com papelão) também desceu e acabou batendo na lateral do condutor gaúcho e de frente contra um outro caminhão que subia, com soja.

Um rapaz de 25 anos ficou preso na cabine. O Corpo de Bombeiros realizou imobilização e retirada da vítima e posterior direcionamento ao Pronto Socorro, onde o jovem se encontra estabilizado e sem risco de morte, ao contrário de boatos sem fundamento que apontavam o óbito do motorista.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, assim como o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e o Npdiario.

Mais detalhes a qualquer momento.