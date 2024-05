Vitórias no Sportbay Brasileiro/Motocross

Equipe da maior fabricante de motopeças da América Latina ainda somou outros bons resultados na terceira etapa da temporada



O Sportbay Campeonato Brasileiro de Motocross teve a terceira etapa da temporada 2024 realizada no fim de semana, dias 4 e 5 de maio, na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A Pro Tork marcou presença com seus pilotos, somando três vitórias, além de outros bons resultados em diversas categorias, agitando o público que vibrava a cada volta.

Garantiram a primeira colocação: Zion Berchtold, José Felipe e Gui Ferreira, nas categorias 65cc, MX3 e Júnior, respectivamente. Ainda subiram ao pódio: Willian Guimarães, com um segundo lugar na MX5; Gui Buozzi, sendo o quinto a receber a bandeira quadriculada na 65cc; e Henrique Henicka, fechando a MX2 em quarto, ao somar um quarto e um quinto nas baterias.

A maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes comemorou os resultados dos seus atletas e segue motivada para a próxima rodada do nacional. Ela está programada pela Confederação Brasileira de Motociclismo para acontecer nos dias 18 e 19 de maio, em Palmas, no Tocantins, com a promessa de belas disputas.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da Sportbay.