Tribunal DE CONTAS exige MELHORIAS na educação de Cambará

O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) homologou a emissão de 13 recomendações para 23 municípios. O objetivo das medidas, cujo prazo varia de três meses a dois anos, é melhorar a qualidade da educação básica oferecida por essas prefeituras.

As ações foram indicadas pela Coordenadoria de Auditorias (CAUD) do órgão de controle, após esta realizar fiscalizações presenciais sobre o assunto, no ano passado, junto aos seguintes municípios em dois municípios do Norte Pioneiro: Cambará e Curiúva

As atividades estavam previstas no Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2023 da Corte.

De acordo com os relatórios apresentados, o objetivo dos trabalhos foi avaliar a gestão dos municípios para garantir a qualidade do ensino, com foco no tratamento e na prevenção da defasagem de aprendizagem dos alunos matriculados nas séries iniciais do ensino fundamental.

Mais especificamente, buscou-se verificar o planejamento das ações de enfrentamento à defasagem de aprendizagem; avaliar a capacitação dos professores e gestores escolares; checar a qualidade do acompanhamento do aprendizado de cada aluno; verificar a existência e avaliar a qualidade do reforço escolar ofertado aos estudantes; e avaliar a existência e adequação de políticas de prevenção e enfrentamento da violência e exclusão social no ambiente escolar.

Decisão

Como resultado, foram apontadas seis oportunidades de melhoria, em relação às quais foi feita a indicação de 13 recomendações a serem implementadas ao todo ou em parte pelos 23 municípios fiscalizados, a depender de cada caso. Todas elas estão detalhadas no quadro abaixo.

O processo de Homologação de Recomendações foi relatado pelo presidente do TCE-PR, conselheiro Fernando Guimarães, que corroborou todas as indicações feitas pela CAUD. Os demais membros do órgão colegiado da Corte acompanharam, de forma unânime, o voto do relator na Sessão de Plenário Virtual nº 12/2024, concluída em 4 de julho. Cabe recurso contra o Acórdão nº 1839/24 – Tribunal Pleno, publicado no dia 11 do mesmo mês, na edição nº 3.248 do Diário Eletrônico do TCE-PR (DETC).

Resolução

A partir da vigência da Resolução nº 73/2019 do TCE-PR, todos os procedimentos resultantes de trabalhos fiscalizatórios realizados pelo Tribunal têm como ponto de partida a elaboração, pela unidade técnica responsável, de um Relatório de Fiscalização. Caso este apresente apenas sugestões de medidas para sanar impropriedades encontradas na gestão da entidade pública em questão, é instaurado processo de Homologação de Recomendações.

A medida tem como objetivo dar maior rapidez à implementação dessas iniciativas, indicadas apenas nos casos em que não são encontradas irregularidades de maior gravidade, que demandem a emissão de determinações ou a aplicação de sanções – situações ainda contempladas pelos processos de Representação e Tomada de Contas Extraordinária.

RECOMENDAÇÕES AOS MUNICÍPIOS

Impropriedade: A gestão municipal não conhece adequadamente a realidade da defasagem escolar Estabelecer diretrizes, através de ato normativo, para orientar a aplicação de avaliação diagnóstica padronizada por série para todos os alunos das séries iniciais do ensino fundamental, no início do ano letivo, e promover a sua implementação. Realizar avaliação diagnóstica padronizada por série ao menos uma vez ao ano para todo os alunos do ensino fundamental, sobre, no mínimo, os conteúdos de língua portuguesa e matemática. Emitir relatório no qual esteja consolidado o resultado final da avaliação diagnóstica realizada para identificar o nível de defasagem dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental por escola, por turma, por disciplina e por descritor, utilizando os dados obtidos na elaboração de plano de ação para a diminuição da defasagem de aprendizado nas escolas municipais. Impropriedade: Os planos e metas das ações realizadas pela gestão municipal para o enfrentamento da defasagem escolar não são adequados Estabelecer e implementar plano de ação de curto prazo para redução da defasagem de aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental, contendo indicadores de monitoramento de aprendizagem obtidos na avaliação diagnóstica e metas segmentadas por escola e para cada uma das séries. Impropriedade: Não há capacitação adequada para os professores e gestores escolares Emitir ato normativo municipal que preveja como requisito para o exercício do cargo de diretor das escolas de ensino fundamental a realização de capacitação inicial em gestão escolar, providenciando a formação. Impropriedade: O município não tem atuado de modo adequado para garantir o processo de acompanhamento individualizado dos alunos do ensino fundamental Estabelecer, por meio de ato normativo, e implementar diretrizes para a realização, ao menos trimestral, de acompanhamento individualizado periódico de todos os alunos, em todas as escolas municipais, abrangendo aspectos da trajetória de aprendizagem e comportamental com registro em ficha de acompanhamento individual. Instituir no município o processo de avaliação psicoeducacional dos alunos, promovido por servidor graduado em Psicologia ou Pedagogia, com procedimentos e a proposta pedagógica individual do aluno com diagnóstico e encaminhamento. Impropriedade: O processo de reforço e recuperação dos alunos do ensino fundamental não é adequado Elaborar projeto de reforço para todos os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, em todas as escolas municipais, que contenha calendário, matéria e professor. Oferecer reforço no contraturno para todos os alunos do ensino fundamental, em todas as escolas municipais, ao menos para as disciplinas de língua portuguesa e matemática. Impropriedade: O município não implementa adequadamente políticas de prevenção e enfrentamento da violência e exclusão social no ambiente escolar Incluir no projeto político pedagógico de todas as escolas municipais os temas de ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena; direitos humanos; e respeito entre homens e mulheres. Incluir no plano curricular das escolas os temas: história e cultura afro-brasileira, africana e indígena; e direitos humanos. Designar para cada unidade escolar professor ou pedagogo responsável pela mediação dos conflitos escolares e providenciar capacitação no tema para o servidor. Promover, em todas as unidades escolares, campanhas de enfrentamento à violência no ambiente escolar dentro das escolas, com, no mínimo, divulgação em cartazes e murais.

