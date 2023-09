Tribunal do Júri julga matador em Ribeirão do Pinhal nesta terça

Será a partir das nove horas no fórum local

Nesta terça-feira (dia 19) às nove horas, ocorrerá o julgamento de um caso (acontecido há cerca de 3 anos e oito meses) que deu bastante repercussão em Ribeirão do Pinhal e Norte Pioneiro. O Tribunal do Júri será no Fórum, na Rua Marcionílio Reis Serra, 803.

O pedreiro Luciano Henrique Adriano, de 26 anos, perdeu a vida assassinado em torno das quatro horas da madrugada de uma quarta-feira, dia primeiro de 2020, no centro de Ribeirão do Pinhal. Foi na avenida Silveira Pinto no chamado Show da Virada, promovido pela prefeitura local.

Uma briga terminou em tragédia. A morte foi a tiros.

Não se sabe a motivação. Ele era solteiro.

Quem cometeu o crime foi Tiago dos Santos Veiga Ribeiro. Preso em flagrante, ele permaneceu preso em torno de dois anos e responde em liberdade.

O irmão da vítima, de nome Bruno Henrique, 21, garçom residente no bairro Uberaba em Curitiba, estava com um projétil na cabeça, foi até o hospital local, onde se constatou o fato. Na sequência encaminhado para Andirá tirar uma tomografia visando as providências futuras. Bruno não estava sentindo dores.

O Instituto Médico Legal de Jacarezinho levou o corpo que foi entregue para a família e sepultado na quinta-feira.

O advogado de defesa, Gabriel Gaska Nascimento, que é de Curitiba, está convicto da inocência do seu cliente:

“As falhas e as imperfeições desse processo serão trazidas e expostas a julgamento. A única certeza que se tem é a incerteza. Um homem inocente colocado no banco dos réus e injustamente preso por tanto tempo(. A nossa expectativa é que a comunidade de Ribeirão do Pinhal profira um veredito justo, pois Tiago não participou ou concorreu de qualquer modo com a morte de ninguém”, garante.

Recorde o caso: https://npdiario.com.br/comportamento/ribeirao-do-pinhal-registrou-primeiro-homicidio-de-2020-no-norte-pioneiro/