É de FIGUEIRA o TRICAMPEÃO DO Internacional Kids

Atleta mirim tem apenas 13 anos

Jean Phillip Rodrigues Fonseca, conhecido como Zeka (fotos) é de Figueira, e tricampeão do Internacional Kids. A Federação Mundial do esporte promove campeonatos rotativos, Nos EUA, Europa e também no Brasil, onde é muito forte. No fim deste mês, por exemplo, haverá o Sul-americano no Rio de Janeiro,

Foi disputado o Mundial recentemente em Barueri, município da Região Metropolitana de São Paulo. E o menino é de Figueira venceu na categoria Infantojuvenil de um até 13 anos, Faixa laranja até 52.500 quilos.

Tem 13 anos e dez anos de sua vida já foram dedicados ao jiu-jitsu. Ele agradece ao seu pai, Jean Fonseca, que também é o faixa preta e professor do garoto. O centro de treinamento também fica na cidade de Figueira, onde pratica todos os dias e dedica várias horas para se manter entre os melhores atletas.

O menino afirma que trazer esse tri campeonato Internacional para Figueira(Norte Pioneiro) “dá uma sensação de dever cumprido com essa cidade de pessoas maravilhosas, meus parceiros Dr. Marcos Hossaka e Dra. Karina Hossaka acreditaram no meu trabalho e se tornaram, além de colegas, meus amigos e ajudantes”, assinala, grato.

Agora, o trabalho do atleta mirim continua. Ele afirma que intensificou os treinos e o trabalho pois está em busca de apoio financeiro para representar todos que o ajudam no Europeu Kids, em Lisboa (Portugal).

Chave Pix é o 43 99662-6571 da mãe, Pamela Roberta Souza Rodrigues, que aparece na foto abaixo junto com o esposo, o técnico elétrico Jean Fonseca, e os outros dois filhos do casal, João Victor e Paulo Levi. Qualquer doação será bem-vinda.