Trigêmeos de SAP completam 4 anos

Pais estão gratos a Deus pela vida do trio

João Emanuel, Emanuelle e Eliza, nasceram no dia 17 de agosto de 2020 no Hospital Regional do Norte Pioneiro, os pais estão gratos e celebram a vida dos filhos, agora com quatro anos.

Jhanaína Corsini dos Santos e Cristiano dos Santos Silva mostram amor e gratidão eterna de vivenciar essa emoção extraordinária. De acordo com especialistas, a chance de uma gravidez natural de trigêmeos é de duas em um milhão.

A família voltou a morar na casa em que as crianças viveram os primeiros dias de vida, sendo que a mãe continua com o salão de beleza e está muito realizada. O pai trabalhou na Extinpel e atualmente na loja Lions Smart Store, junto com wi-fi provedor de internet em Santo Antônio da Platina.

Idade gestacional de 30 semanas e três dias, o menino nasceu pesando 1,682 kg. Logo em seguida, às 11h10m veio ao mundo a primeira garota com 1,415 kg. A terceira gemelar, outra menina, nasceu às 11h14, pesando 1,190 kg.

As três crianças foram encaminhadas para a Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal do HRNP para iniciar o tratamento, devido a prematuridade e passam bem hoje. Foi um sucesso o parto de gestação de alto risco, trigemelar dicoriônica -triamniótica, ou seja, foram produzidas apenas duas placentas para três bebês.

João Emanuel significa Deus conosco, agraciado por Deus; Emanuelle significa Deus está conosco e Eliza significar Deus é um juramento.