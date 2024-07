Trigo alcança 156 mil toneladas no NORTE Pioneiro nesta safra

Mas produtividade cai 28% na média esperada

A Área estimada de trigo no Norte Pioneiro safra 2023/24 é de 49 ml hectares com previsão inicial de 156.000 toneladas.

Em função de estiagem prolongada e altas temperaturas durante o ciclo da cultura, as lavouras tiveram seu desenvolvimento comprometido.

A expectativa é redução de aproximadamente 28% na produtividade média esperada.

A cotação do trigo hoje é de R$ 76,00 a saca.

No Paraná, a Previsão Subjetiva de Safra (PSS), divulgada pelo Departamento de Economia Rural (Deral), aponta produção de 3,61 milhões de toneladas de trigo, contra 3,64 milhões colhidas no ano passado. A tendência, determinada principalmente pelas condições climáticas, é de redução de 1%.

Na estimativa anterior, divulgada em junho, a perspectiva era de que se chegasse a 3,81 milhões de toneladas. Como a estiagem se prolongou, particularmente no Norte, parte das lavouras teve o desenvolvimento ainda mais limitado e apresenta espigas menores.

“Apesar dos indicativos de perda, cabe ressaltar que a colheita ainda não começou, o que torna difícil a projeção com segurança do volume a ser obtido”, disse o engenheiro agrônomo Carlos Hugo Godinho. Segundo ele, as colheitadeiras devem entrar em campo a partir de agosto, iniciando pelas áreas que enfrentaram maior período de estiagem. “A partir dos resultados dessas áreas haverá maior confiabilidade nos números”, reforçou.

Os demais grãos de inverno foram menos impactados que o trigo, principal cultura deste período. Eles ainda podem apresentar produções dentro do projetado inicialmente. A concentração dessas lavouras está nas regiões Sul e Sudoeste do Estado, onde a seca não foi tão severa.