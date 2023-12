Tristão sai de Pinhal e vai PARA Jacarezinho

A partir do ano que vem como adjunto na 12ª SDP

Exclusivo: O dr.Tristão Borborema, a partir de janeiro de 2024, deixará Ribeirão do Pinhal e permanecerá de forma integral nas funções de Delegado-Adjunto da 12ª Subdivisão de Jacarezinho, diante da promoção na carreira.

Em seu lugar, em Ribeirão do Pinhal, será lotada a delegada Keyane Angélica Harshe Frizon, atualmente atuando na Delegacia de Congonhinhas.

Tristão Antônio Borborema de Carvalho (fotos) Delegado de Polícia há 24 anos, trabalhou em mais de uma unidade da federação. Atuou no Estado de São Paulo na capital (9ºDistrito Policial) e interior (municípios de Santo Antônio da Alegria, São Simão e Ribeirão Preto).

É professor concursado da disciplina de Direito Penal da Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Já no Estado do Paraná (desde 2008), atuou no 9ª DP de Curitiba, 11a.Subdivisão de Cornélio Procópio, 38a. Delegacia Regional de Polícia de Santo Antônio da Platina e Delegacia de Ribeirão do Pinhal.

Há dois anos tem trabalhado em regime de acumulação de Delegacias: em 2022:, além de Ribeirão do Pinhal (abrangendo Abatiá e Jundiaí do Sul), acumulou funções como titular da Delegacia de Carlópolis e, em 2023, desde março, acumula funções de Delegado-Adjunto da 12a Subdivisão de Jacarezinho.

É também professor da Escola Superior de Polícia do Paraná.

É casado e tem um filho de quatro anos. Torcedor fervoroso do Palmeiras, tem simpatia pelo Athetico Paranaense. Há 12 anos, trabalha no Norte Pioneiro. Ele vai residir com a família em Jacarezinho.