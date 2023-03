Bandeirantes: Tromba d´água causa medo e calamidade(assistam)

Neste domingo, dia cinco, principalmente na região oeste e mesmo na zona rural aconteceram muitos problemas por conta do excesso de chuva desde a madrugada até de tarde, em Bandeirantes.

Assim que soube, o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSD) entrou em contato com o Coronel Fernando Raimundo Schunig, Coordenador da Defesa Civil do Paraná, que providenciou diversos itens imediatamente: – Telhas; – Colchões; – Cesta básica; – Kit Dormitório; – Kit Higiene; – Kit Limpeza.

Jaelson Matta (Podemos) prefeito e o secretário de Gestão, Daniel Gustavo Silva, disseram ao Npdiario que não houve rompimentos de represas, Também detalharam que os pontos mais graves nos 12 bairros atingidos foram na Bela Vista, na zona urbana da BR-369, entre outros.

O ex-prefeito Celso Silva (PSD) foi procurado pela reportagem, elogiou a postura do atual chefe do executivo, de quem é adversário político. E lembrou que todos sofrem, citando, como exemplo de perdas econômicas , a colheita do soja e milho safrinha, “nessas horas, porém, temos que ser solidários com todos, sem exceção”, disse, mencionando ainda as orações e a força da união da comunidade.