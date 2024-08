Tubinho na Casa da Cultura Platinense

No dia 24 de setembro em apresentação única

A Casa da Cultura de Santo Antônio da Platina receberá o Palhaço Tubinho. Será na data de 24 de setembro (uma terça-feira), às 20h3om, sendo a única apresentação.

Garanta seu ingresso por whatsapp: 43 99699-2227.

Zeca Pereira França Neto, 44 anos, fez visita de cortesia ao Npdiario, em Santo Antônio da Platina. Estava acompanhado do produtor e também ator Edson Farias.

Casado com Angelita Vaz, tem quatro filhos (Maria Eduarda, Victor, Alexandre e Lívia). Empresário do segmento de entretenimento, humorista, palhaço, ator… Uma paixão por fazer as pessoas rirem.

Nasceu em Curitiba e viveu em Arapoti, porém mora e trabalha normalmente três meses em cada cidade, principalmente no interior paulista.

É de família circense. Tubinho é o personagem mais conhecido e homenageia o tio-avô Juvenor Vilaça Garcia, o tio Juve, que adotou esse nome em 1959. É porque naquela época, o básico de toda mulher era ter um tubinho (modelo de vestido) no corpo ou no armário.

Em 1959, o Tubinho antigo assumiu como palhaço no Circo Irmãos Garcia. Tudo começou com a bisavó Dolores Vilaça Garcia, que veio da Espanha e trabalhou em vários circos. Ela teve o circo dela um pouco antes e em 1959 , virou circo-teatro.

Com 14 anos, Zeca trabalhou com um primo em Itapoá (SC) e se apaixonou pela arte circense.

Participa com o personagem Cucurucho (um guru malandro) do programa A Praça é Nossa, do SBT, com Carlos Alberto de Nóbrega. Também faz aparições no Programa do Ratinho, “adoro o que faço, sou apaixonado”, afirma o palhaço, sério.