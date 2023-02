Tudo está pronto no CARNAVAL 2023 de Jacarezinho (vídeo)

Com várias atrações para todas as idades

É imperdível a programação do Carnaval Jacarezinho 2023, organizado pela prefeitura do município com atrações do dia 18 a 21 de fevereiro.

O grande destaque da retomada da tradicional festa popular de Jacarezinho é o grupo Sambô (foto abaixo), que se apresenta em show no dia 18, fazendo a abertura do evento na Avenida Brasil. No dia ainda estão previstos Grito de Carnaval, escolha da Rainha e trio elétrico.

No dia seguinte, 19, será o desfile das escolas Acadêmicos Capiau e Unidos do Cruzeiro, além do bloco de enredo Obatalá, todas descendo a Rua Paraná.

No dia 20 haverá trio elétrico e blocos carnavalescos além do Grupo Sempre Tem, na Avenida Brasil.

Dia 21 é a vez da matinê com atrações infantis, também na Avenida Brasil.

Encerrando a programação, na noite do dia 21, haverá trio elétrico, blocos carnavalescos e o show da Jacaraxé, novamente na Avenida Brasil.

“Muito felizes em retomar essa festa tão tradicional e tão querida pelo nosso povo que é o carnaval de rua. Grandes atrações e programação diversificada. Fica nosso agradecimento a nossa vice e secretária de Educação, Patrícia Martoni, toda equipe também do departamento de Cultura e, como não poderia deixar de ser, às escolas e blocos que vão alegrar e muito nosso evento”, pontua o prefeito Marcelo Palhares.

O Carnaval Jacarezinho 2023 é uma realização da prefeitura municipal de Jacarezinho através da secretaria municipal de Educação e departamento municipal de Cultura.