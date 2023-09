UENP faz aniversário de 17 anos na região

São mais de 100 programas e projetos em execução atualmente

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) comemora nesta quinta-feira, 28 de setembro, o aniversário de 17 anos. Desde que foi instituída em 2006, a partir da fusão de cinco faculdades isoladas de Bandeirantes, de Cornélio Procópio e de Jacarezinho, a universidade tem construído um legado de qualidade no ensino superior, o que a levou a se tornar referência em Ensino, Pesquisa e Extensão na região Norte do Paraná. Atualmente, a UENP conta com 3.799 alunos matriculados em seus 27 cursos de graduação.

“Comemorar mais um ano é também olhar para trás e refletir sobre o que a UENP passou a representar ao longo de sua jornada. São 17 anos de lutas e conquistas que, certamente, nos motivam a buscar, cada vez mais, ampliar a nossa atuação para continuar como referência na nossa região, sem nos esquecermos das nossas raízes e do que nos trouxe até aqui”, disse o reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini.

A instituição, conforme destaca o vice-reitor, Ricardo Aparecido Campos, tem o compromisso com a formação de profissionais qualificados. “Para além da formação acadêmica, temos o compromisso de contribuir para a formação humana de nossos estudantes”, acentua. Durante o curso, os alunos da UENP têm a oportunidade de desenvolver projetos de ensino, como o Programa Institucional de Iniciação à Docência, o Programa Residência Pedagógica e o Programa de Formação Estudante Empreendedor, que, atualmente, ofertam 462 bolsas para estudantes da graduação.

Além dos programas e projetos de ensino, a UENP tem buscado, ano a ano, fortalecer as relações com a comunidade por meio dos projetos de Extensão e Cultura. Essas ações da universidade buscam envolver estudantes e professores, unindo a prática à teoria para agregar maior conhecimento aos alunos, bem como beneficiar diretamente a comunidade. São mais de 100 programas e projetos em execução atualmente.

Ações referentes à pós-graduação também ganharam destaque nos últimos anos. Somente em 2023, a UENP teve duas grandes conquistas: o Mestrado em Enfermagem e o Doutorado em Ensino. Além dos novos programas, a UENP possui também os Programas de Pós-Graduação em Agronomia; Ensino; Ciência Jurídica; Educação; Ciências do Movimento Humano e em Letras. Atualmente, a UENP conta com 628 alunos matriculados nos cursos de pós-graduação, entre especializações, mestrados e doutorados, com uma oferta de 39 bolsas.

A qualidade alcançada pela UENP se dá também pela atuação dos docentes. De acordo com o último levantamento de setembro de 2023, a universidade conta com 421 docentes, dos quais 257 são doutores, 93 mestres, 49 com estágio pós-doutoral, 21 especialistas e um graduado. A UENP também tem um total de 240 servidores, entre agentes universitários efetivos e comissionados.

Nesses 17 anos, a UENP conquistou importante destaque em rankings nacionais e internacionais. Hoje, figura como uma das melhores instituições da América Latina, segundo o Latin American University Rankings 2023.