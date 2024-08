Jacarezinho TERÁ feira de profissões

A Universidade Estadual do Norte do Paraná, por meio da Pró-Reitoria de Graduação, colegiados de curso e Direção de Câmpus, realizará, de 17 a 19 de setembro, a 3ª edição da Feira de Profissões da instituição. O evento tem o objetivo de mostrar as áreas de conhecimento abrangidas pela UENP, os cursos de graduação e pós-graduação, além das ações de pesquisa e extensão, a fim de oportunizar a escolha de futuros caminhos profissionais. Confira o site da III Feira de Profissões AQUI.

O evento ocorrerá nos três câmpus da universidade, das 8h às 15h. No dia 17 de setembro, será no Centro de Ciências da Saúde do Campus Jacarezinho; no dia 18, no Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes; e no Campus Cornélio Procópio, no dia 19 de setembro.

Os visitantes poderão interagir com estudantes e professores dos cursos de graduação, conhecer os Centros de Estudos, laboratórios e outras estruturas da universidade, além dos serviços prestados à comunidade.

A pró-reitora de Graduação, Juliana Teles Faria Suzuki, destaca que será um momento único. “Os visitantes poderão conhecer as características dos 26 cursos presenciais da UENP, algo muito importante para a escolha do que pode ser sua futura carreira profissional. Esperamos que aproveitem ao máximo a oportunidade para descobrir novas possibilidades, fazer contatos valiosos e dar passos importantes em direção ao futuro que desejam construir”, frisou.

A Feira de Profissões da UENP é um evento aberto ao público e gratuito. Além das visitas de escolas, também são permitidas visitas individuais, com familiares e amigos. As instituições de ensino que desejarem visitar o evento devem fazer o agendamento AQUI.

A feira conta com o apoio dos três câmpus da UENP, da Reitoria e da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti).