União Brasil com pré-candidato Gil (assista)

Falta agora definir o(a) vice-prefeito(a) no grupo

O “União Brasil” manifestou suporte ao Pré-candidato a Prefeito de Santo Antônio da Platina, Gil Martins.

Para oficializar a decisão, visitaram o Npdiario nesta segunda-feira, dia 25, o próprio pré-concorrente, sua esposa Fátima Izak, o presidente da sigla na cidade,Vinícius Jacob, o vereador platinense Breno, e o assessor, Tobias de Almeida.

Também divulgaram o vídeo do presidente da sigla no Paraná, deputado federal Felipe Francischini, e enfatizaram a importância do correligionário, deputado estadual licenciado Mauro Rafael Moraes, atual secretário do Trabalho, Qualificação e Renda.