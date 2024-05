UNOPAR PROMOVE palestras de impacto em Ibaiti e S. Antônio

Maio Laranja: Reflexões sobre Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes

A UNOPAR Polo de Santo Antônio da Platina realizou, recentemente, uma palestra no âmbito da campanha Maio Laranja, com foco na violência sexual contra crianças e adolescentes. O evento foi conduzido por José Ricardo de Souza, assistente social e tutor do curso de Serviço Social, e lotou o auditório.

A apresentação proporcionou reflexões profundas e sensibilizou os presentes sobre a gravidade do tema, destacando a importância da conscientização e da atuação proativa na proteção dos jovens. A UNOPAR expressou sua gratidão a José Ricardo de Souza por sua contribuição, reconhecendo a partilha de seu conhecimento e experiência na área.

Sucesso na Palestra sobre Equidade nos serviços de Saúde: Diversidade e Cuidado

Em outra iniciativa de destaque, a UNOPAR Polo de Ibaiti realizou uma palestra que também alcançou sucesso, atraindo um público de mais de 200 pessoas. A iniciativa reuniu acadêmicos de Enfermagem, Biomedicina e Serviço Social da UNOPAR Anhanguera, além de alunos dos cursos Técnicos de Enfermagem e Farmácia.

As tutoras Francianne, Bruna e Mayara acompanharam a palestra, garantindo uma experiência educativa enriquecedora.

A participação expressiva e o engajamento do público refletem a relevância dos temas discutidos e a excelência educacional promovida pela UNOPAR.

Tudo foi conduzido pela Enfermeira Silvia Souza de Assis Juliano, da Secretaria Estadual de Saúde, e, assim como a palestra em Santo Antônio da Platina, também contou com um auditório cheio.

Essas palestras ilustram o compromisso contínuo da UNOPAR em promover educação de qualidade e conscientização sobre questões críticas para a sociedade.