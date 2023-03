Vacina pode ativar doença? Saúde de Jacarezinho nega

Vacinação é segura se aplicada com profissionalismo

Sempre que aplicadas conforme a indicação para cada faixa etária e condição de saúde, as vacinas são extremamente seguras.

As reações mais comuns como dor no local da aplicação ou febre moderada, são passageiras e podem ser controladas com medicação analgésica após a vacinação, recomendado pelo profissional de saúde. O esclarecimento é da secretaria de Saúde de Jacarezinho.

Não há o que temer: as vacinas só trazem benefícios que protegem a saúde, por isso estão entre as intervenções que mais tem contribuído para o aumento da qualidade de vida e da longevidade em todo o mundo.