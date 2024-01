Valter Pereira confirma pré-Candidatura

Tem 67 anos e experiência no Partido dos Trabalhadores

Valter Antônio Pereira (fotos) confirmou, nesta segunda-feira, dia 15, ser pré-candidato a prefeito de Santo Antônio da Platina, durante visita ao Npdiario.

Conhecido como Valter do PT, tem 67 anos, aposentado desde 2019. Nível Universitário incompleto, no terceiro Ano de Ciências Política ( Facinter/ Uninter em Curitiba); foi operário metalúrgico de 1975 até 1985 ( nesse período conheceu o atual presidente Lula da Silva, que era presidente do Sindicato dos no ABC, e ele, sindicalizado).

Desde 1985 entrou no serviço público, trabalhou na Câmara de vereadores e na Prefeitura de Curitiba, gestão do então Prefeito Roberto Requião, Gestão Jaime Lerner, Gestão Rafael Greca, Gestão Cássio, no Governo do Estado do Paraná, na Gestão do Jaime Lerner, fui diretor da Secretaria do Meio Ambiente, trabalhou na Assembleia Legislativa com o então deputado estadual André Vargas e depois, como federal. Também com a ex-senadora Gleisi Helena Hoffmann e atualmente é coordenador regional do mandato do deputado federal Zeca Dirceu (PT).

“Sou platinense por livre escolha e paixão desde 2007″, afirma ele, que residiu por 30 anos em Curitiba. Paulista, nasceu no município de Iepê SP, que é divisa com Paraná, Lindeiro do Rio Paranapanema”. Parte da família reside em Rancharia (SP). Casado, tem cinco filhos. A mãe tem 86 anos.

Tenho um projeto de construção e participação coletiva, de uma cidade com igualdade oportunidade para todos, com desenvolvimento, geração de emprego e renda, serviços de saúde e educação de qualidade para todos que procurar por serviço público, cultura e lazer”, finalizou.