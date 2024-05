É VANDALIZADO EX-COLÉGIO platinense, prédio será doado em breve (confira vídeo)

Além da depredação já aconteceram furtos de fios

Os 437 alunos matriculados do Colégio Estadual Cívico-militar Edith de Souza Prado de Oliveira, que foi extinto pela Secretaria Estadual de Educação(Seed), foram transferidos no início do ano letivo de 2024 para o Colégio Estadual Dr Ubaldino do Amaral(Ensino Fundamental e Médio). Desde então, está abandonado.

O imóvel de 3.200 metros quadrados foi vandalizado, de novo e com muitos estragos, com pedras, em torno de 14h30m desta quinta-feira, dia 30, por três pré-adolescentes (uma garota e dois meninos), que fugiram.

O sargento Antônio Félix Martins, Chefe de Instrução, do Tiro de Guerra 05-004 (que funciona contíguo ao antigo colégio), foi quem solicitou a presença da Polícia Militar, onde foi realizado um Boletim de Ocorrência.

A Chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, Ana Molini, foi procurada pelo Npdiario para comentar.

Ela disse que tomará “as providências cabíveis” sobre o caso policial. E confirmou que o Estado doará o prédio (com o terreno, claro) para o município e que espera o recebimento da documentação por parte da prefeitura. A partir disso, acredita que será rápida a transmissão de posse.

O chefe do executivo, Professor Zezão, também foi questionado pela reportagem e respondeu que já enviou o Requerimento recentemente.

Anunciou a demolição do imóvel e ainda não definiu o que funcionará no local depois, “pode ser um estabelecimento de ensino, uma unidade de saúde, vamos avaliar”, antecipou.

As aulas do Edith foram suspensas em outubro de 2023, em Santo Antônio da Platina. Após as chuvas, uma área estava apresentando irregularidades estruturais que poderiam colocar em riscos a integridade física dos estudantes. É um dos nove colégios estaduais do município e ficava numa área central, na rua Deputado Jose Afonso, 250. No passado, chamava-se Escola de Aplicação.

A então diretora do Edith, Eliane Cristina Silvério Batista, chegou a ser hospitalizada por conta do estresse que sofreu em função do problema naquela ocasião, porém, se recuperou na sequência.

