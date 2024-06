Animal causa morte de kiteiro de Santo Antônio da PLATINA

Atropelamento de animal silvestre seguido de colisão frontal, com óbito no local

Às 18h50m desta sexta-feira, dia 14, aconteceu acidente com vítima fatal no KM 316 da PR-092, em Joaquim Távora no trecho entre o entroncamento com a BR-153 sentido Santo Antônio da Platina

Um GM / Prisma (placas de SAP) dirigido por Kevin Wesley Oliveira Soares (fotos), 29 anos, atropelou um veado, sobre a pista, perdendo o controle, vindo a colidir frontalmente com um caminhão que trafegava sentido contrário, em sua mão de direção.

Estiveram no local Bombeiros de Santo Antônio da Platina, IML e Polícia Científica de Jacarezinho, agente da Polícia Judiciária de Joaquim Távora, e a Unidade Operacional Platina da Polícia Rodoviária Estadual.

O corpo de Kevin será velado na Funerária Santo Antônio (avenida Oliveira Motta, perto da Apae), a partir das 15 horas deste sábado, dia 15, em Santo Antônio da Platina.

O horário do sepultamento ainda não foi decidido.

O motorista do Veículo Articulado, VW/28.460 Meteor (placas de Imbituba SC) não sofreu ferimentos, teste de etilômetro resultou 0,00 mg/l.

Pista reta em declive.

O rapaz era kiteiro, morava na rua José Eleutério, Serra Pelada, deixou a esposa e duas filhas.

Mais informações a qualquer momento.