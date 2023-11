Em Nova Fátima Fiat Toro capota e MATA

Jovem trafegava no sentido de Cornélio Procópio

Por volta de 1h40m desta quinta feira, dia 16, uma Fiat Toro, com placas de Belo Horizonte, capotou na PR-160 em Nova Fátima.

O motorista, de 27 anos, entrou em óbito já no local, tendo seu corpo encaminhado para a UETC (Unidade de Execução Técnico-científica), antigo IML, de Londrina.

Vestígios encontrados no local indicam que o veículo trafegava pela PR-160, no sentido de Cornélio Procópio e, ao atingir o Km 75, o condutor perdeu o controle e capotou à margem direita da via base seu sentido de tráfego.

O carro foi liberado pelas autoridades.

Compareceram no local a equipe de plantão da Polícia Civil, do Instituto de Criminalistica.