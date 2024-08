Veículo pega fogo na PR-092 (ASSISTAM)

Neste sábado em Joaquim Távora no trecho entre Santo Antônio da Platina

Foi atendido no Hospital Dr Lincoln Graça em torno de 16h30m deste sábado, dia 31, o motorista de uma rodocaçamba (placas São Gabriel do Oeste/MS). Ele se feriu no KM 308 da PR-092 em Joaquim Távora quando o semi-reboque do veículo pegou fogo, ele notou as labaredas e parou para desengatar, mas um dos pneus estourou e estilhaços o atingiram. Os ferimentos foram superficiais.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos e o Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina atenderam a ocorrência, assim como as empresas JJ Pronta Resposta e a JJ Assessoria em Sinistros.

A rodocaçamba é um tipo de conjunto de veículos utilizado para transporte de cargas a granel, formado por uma carreta tracionada e uma ou duas caçambas basculantes. Com nove eixos, Ela é amplamente utilizada em atividades como construção civil, mineração e agronegócio.

