Veículo tomba e interdita BR-153 (assistam vídeos)

No trecho entre Ventania e Ibaiti e carregado de enxofre

O tombamento neste sábado, dia 16, de um bitrem carregado do enxofre causou a interdição total no KM 125 da BR-153 no trecho de 53 quilômetros entre Ventania e Ibaiti.

Muitos condutores usam a linha para viagens aos Campos Gerais (Ponta Grossa) e Curitiba, mas a maioria prefere a PR-092 por Joaquim Távora/Siqueira Campos.

O motorista não se machucou.

Veículo está neste momento sobre a pista da rodovia assim como parte da carga.

A empresa JJ Pronta Resposta, de Quatiguá, e a Defesa Civil de Ibaiti estão dando suporte para a Unidade Operacional da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Santo Antônio da Platina.

O enxofre é usado em múltiplos processos industriais como, por exemplo, na produção de ácido sulfúrico para baterias, fabricação de pólvora e vulcanização da borracha. Também tem usos como fungicida.

O composto irrita o nariz, a garganta e os pulmões causando tosse, falta de ar, chiado no peito, catarro e crises de asma.