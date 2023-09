Como ficará novo Posto do Norte Pioneiro (assista)

Reforma ampla e modernização inédita mostram projeto arrojado e funcional

Exclusivo: O empresário Aladim Sene Bueno, proprietário da Rede de Postos Fox Milenium adquiriu o tradicional Posto Caçula, localizado há meio século na esquina das ruas Dom Pedro II e Rui Barbosa, no centro de Santo Antônio da Platina. Ele está reformando e o novo prédio deverá ser reinaugurado ainda em 2023.

Segundo a reportagem apurou, houve entraves burocráticos que foram superados e até indisposição pontual também resolvida.

Vai funcionar 24 horas por dia de segunda-feira a domingo, totalmente modernizado e ampliado em sua estrutura (850 metro quadrados), mas permanecendo o mesmo nome.

Serão abertos pelo menos dez empregos diretos, podendo eventualmente serem reinseridos alguns ex-colaboradores.

Seguirá como “bandeira branca”, isto é, comercializando combustíveis sem estar atrelado a uma só marca, como Shell, Ipiranga ou Petrobras.

Integram a rede Santo Antônio da Platina (dois postos); Wenceslau Braz; Telêmaco Borba; Cornélio Procópio; Carlópolis; Ventania (duas unidades); Jacarezinho (dois); e do interior paulista Avaré, Piraju, Fartura.

Na reprodução da Planta Baixa das Instalações e do Térreo da Elevação Frontal (abaixo) é possível notar o capricho de todos os profissionais envolvidos.

Felipe Amorim, sócio-administrador das agora 13 unidades do grupo, está monitorando a obra e manifesta convicção do sucesso do empreendimento.

O responsável técnico, Nelson Luiz, também está entusiasmado.

“O Aladim tem ideias de um empresário avante no seu tempo; o imóvel terá uma estrutura moderna, com acessibilidade e tecnologia, foi produzido um atendimento de conveniência com uma firma especializada, 24 horas servindo famílias, com total higienização e segurança integral, realmente vai impressionar quando as pessoas chegarem no sinaleiro e encontrarem um estabelecimento bonito, de alta qualidade e acabamento perfeito”, afirmou o engenheiro civil.

