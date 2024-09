Veja como ficou morro após incêndio

O Morro do Bim possui uma altura total de 668 metros. O ponto turístico/religioso oferece uma vista bonita da Cidade Joia, só que, frequentemente, é atingido por queimadas. A partir de cerca de 12h30m desta nesta quarta-feira (dia 11), porém, o clima muito seco e a baixa umidade do ar provocaram muita fumaça e transtornos, além de receio dos moradores mais próximos (vídeos acima).

O Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina e Ibaiti, funcionários da prefeitura local e atiradores do Tiro de Guerra 05-004 combateram as chamas e protegeram notadamente as pessoas e os imóveis do entorno.

A operação terminou apenas no início da noite, com o controle total do incêndio.

Não foi possível apurar a origem e a causa do incêndio ambiental. Ninguém ficou ferido.

Na tarde desta quinta-feira, dia 12, houve alguns poucos focos, mas controlados pela corporação.

Abaixo, veja como ficou o lugar atingido, com imagens de Marcos Almeida, feitas especialmente para o Npdiario na manhã desta quinta-feira.