Veja velório e hora do enterro; Afonso Junior LAMENTA fatalidade

Falecimento prematuro comove Norte Pioneiro

O velório de Lígia Franco Medeiros Buso (fotos) será a partir da manhã desta quinta-feira, dia 11, na Funerária Platinense (Rua Campos Sales, 278 – Santo Antônio da Platina) e o sepultamento às 16 horas no Cemitério São João Batista.

O presidente do Sindicato Rural Patronal, José Afonso Junior (foto com ela) lamentou a fatalidade:

‘Ligia Medeiros deixa uma lacuna na pecuária e no empreendedorismo, porém, o mais importante como esposa digna e mãe zelosa, para nós que a conhecemos há 40 anos ,vai ser difícil ficar sem sua convivência quase que diária, que Jesus conforte o Paulo Buso e seus amados filhos e netos; o agronegócio jamais será o mesmo sem sua presença insubstituível’.

A produtora rural, presidente do Comitê de Pecuária Moderna do Norte Pioneiro, vice-presidente da Comissão Técnica de Bovinocultura de Corte da FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná) Lígia F. Medeiros Buso (fotos e vídeos) de 67 anos, faleceu nesta quarta-feira, dia dez. Ela não resistiu a um câncer no fígado, descoberto há pouco mais de um mês.

Mulher dinâmica, muito querida e respeitada, era casada com Paulo Buso, presidente do Sicredi Norte Sul.

