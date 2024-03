Vencedora do leilão do LOTE 2 se reúne com DOM ANTÔNIO

Na Diocese de Jacarezinho

Nesta quinta-feira, 21, diretores da concessionária EPR Litoral Pioneiro, vencedora do leilão do lote 2, das concessões rodoviárias do Paraná, estiveram reunidos com o Dom Antonio Braz Benevente, Bispo da Diocese de Jacarezinho, na sede da Cúria Diocesana.

A reunião foi articulada pelo gabinete parlamentar do deputado Evandro Araújo. A intenção foi para que a Igreja Diocesana de Jacarezinho apresentasse à empresa que recebeu a concessão do lote 2, suas preocupações e anseios com as rodovias do norte pioneiro.

Dom Antônio Braz, tem uma grande preocupação com a situação das rodovias que cortam o norte pioneiro. Por meio da reunião, a empresa EPR apresentou ao Bispo de Jacarezinho os projetos e programas para as rodovias do norte pioneiro, bem como esclareceu dúvidas da Igreja Católica.

O Bispo da Diocese de Jacarezinho pediu também providências acerca da ponte do Ubá, na BR-153, entre Santo Ant. da Platina e Jacarezinho. Os representantes da concessionária responderam que irão avaliar a situação e que providências serão tomadas nos próximos meses.

Representando o Deputado Evandro Araújo, participaram Daniel Costa, assessor parlamentar e a Letícia Romão Gomes, advogada.

